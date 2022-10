Polícia Civil de Rio Branco encontra cativeiro com vítima de sequestro que era de Acrelândia já morta

Coletiva da Polícia Civil falou sobre os dois casos de sequestros no Acre, sendo um com vítima fatal — Foto: Asscom/Polícia Civil

A Polícia Civil está investigando dois casos de sequestro no Acre, sendo um com vítima fatal. De acordo com a polícia, um cativeiro foi achado na região da Conquista, em Rio Branco, nesta sexta-feira (7), mas a vítima já havia sido morta. O caso segue sendo investigado para saber a motivação e também como o homem foi morto.

Alcino Junior, coordenador da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) , informou que a vítima é um homem morador da zona rural de Acrelândia, que estava sendo mantido refém desde o último sábado (1), véspera das eleições. O corpo foi achado enterrado no quintal de uma casa na região da Conquista.

A identificação da vítima não foi divulgada e, segundo a polícia, apenas o laudo poderá dizer a causa da morte. Uma das vítimas era de Plácido de Castro e a segunda de Acrelândia.

Dois casos

O delegado destaca ainda que este foi o segundo caso de sequestro registrado nos últimos dias. Pois, no dia 24 de setembro, um homem, morador da zona rural em Plácido de Castro, foi mantido refém por bandidos, porém, foi resgatado com vida, no dia 1 de outubro já do lado boliviano.

“O primeiro foi encontrado dentro da Bolívia, município a quase 100 km de Plácido de Castro, que, depois de resgatado, foi entregue à família. E a segunda vítima foi encontrada hoje [sexta,7] após intensa investigação. Neste momento, os envolvidos estão todos identificados, e parte deles presos”, diz.

O delegado destaca ainda que as duas vítimas eram moradoras da zona rural e que ambos os casos são tratados como extorsão mediante a sequestro.

“Neste último caso, infelizmente a gente fica enlutado pela família também, por ter encontrado a vítima já morta. É um caso que teria uma motivação de vingança com questões agrárias ali na região de Acrelândia”, destaca.

Prisões

Ao todo, nos dois casos foram 11 prisões. Segundo a Polícia Civil, todos os envolvidos fazem parte de uma organização criminosa. No primeiro caso, registrado em 24 de setembro e no qual a vítima foi resgatada, foram cinco pessoas presas, sendo uma das prisões efetuadas em Manaus (AM).

Já no segundo caso, em que a vítima foi achada morta enterrada em um quintal, foram seis presos. O delegado Pedro Paulo Buzolin disse que, logo que a polícia soube do primeiro caso, já tomou todas as medidas necessárias.

“Realizamos diversas prisões, o que pressionou os criminosos a libertarem a vítima [no primeiro caso]. Fizemos a extração dessa vítima do cativeiro e entregamos à sua família. Temos 11 pessoas presas e as diligências continuam na busca de responsabilizar todos os autores desse crime. Todos os envolvidos devem responder por extorsão mediante sequestro, ambos qualificados, e as penas devem superar os mais de 30 anos de reclusão para cada um desses autores do crime”, destacou. Com informações do G1 Ac.

Operação prendeu onze pessoas envolvidas em dois sequestros no interior do Acre — Foto: Asscom/Polícia Civil