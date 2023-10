Polícia Civil de Brasileia ouviu quatro testemunhas sobre o caso do professor agredido por Adriano Vasconcelos

Silva foi ouvido na delegacia no dia da prisão em flagrante. Ele disse que estava com alguns conhecidos no bar e que a vítima estava com um hippie, que começou a discutir com um dos seus amigos e iniciou a confusão e que, ao tentar ajudar a situação, a vítima teria se voltado contra ele. Ao ser questionado se teria quebrado um copo no rosto da vítima, ele preferiu ficar em silêncio.

A reportagem tentou contato com Silva, mas não obteve resposta até última atualização desta reportagem. Também a reportagem tentou contato com o pai do professor nesta sexta-feira (6) para atualizar o quadro de saúde dele e aguarda resposta até última atualização desta reportagem.

Outro caso de agressão

Em janeiro de 2014, Adriano Vasconcelos da Silva se envolveu em uma ocorrência parecida com a dessa semana. Na época, um jovem de 17 anos relatou, segundo processo, que estava em uma festa e quando saio do local para falar ao telefone, Silva teria se aproximado pelas costas e dado um soco em seu rosto. Após a agressão, ele ainda teria pedido desculpas alegando que tinha batido na pessoa errada. A suposta vítima não levou a denúncia para frente e o processo de lesão corporal foi arquivado. Leia Também: No interior do AC, 30% pela dispensa natalina foram presos Medidas cabíveis O Ministério Público obteve imagens do incidente, que serão utilizadas para subsidiar os procedimentos necessários a fim de esclarecer os acontecimentos e tomar as medidas cabíveis para que a lei seja aplicada de acordo com os fatos e o agressor seja responsabilizado. Além disso, a Promotoria solicitará o apoio do Centro de Atendimento a Vítima (CAV) do MPAC para garantir a proteção e segurança da vítima e de sua família durante todo o processo. (veja abaixo os link dos processos), Veja mais no G1 Acre

