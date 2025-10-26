Polícia
PF e Ibama destroem 49 balsas de garimpo ilegal e reforçam combate à extração de ouro no Rio Madeira, em Rondônia
PF e Ibama destroem 49 balsas usadas em garimpo ilegal no Rio Madeira – Divulgação/ Polícia Federal
A Polícia Federal, em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), deflagrou a Operação Hefesto II, com o objetivo de combater a extração ilegal de ouro e outros crimes ambientais no Rio Madeira, entre os distritos de Aliança, São Carlos e Nazaré, em Rondônia. A ação faz parte de uma ofensiva contínua para coibir atividades que degradam o meio ambiente na Amazônia Legal.
Durante as fiscalizações, os agentes identificaram diversas dragas e balsas de grande porte utilizadas na mineração ilegal. As estruturas apresentavam alto nível de organização e capacidade de extração em larga escala, o que difere das práticas artesanais. Como não foi possível remover os equipamentos, 49 embarcações e motores foram destruídos no local para impedir a continuidade das operações criminosas.
Os policiais também apreenderam celulares de suspeitos e frascos com mercúrio, substância altamente tóxica empregada no refino do ouro. O material será encaminhado para perícia e os responsáveis podem responder por crimes ambientais, usurpação de bens da União e associação criminosa, entre outras infrações que surgirem ao longo da investigação.
O garimpo ilegal no leito do Rio Madeira tem provocado graves impactos ambientais, incluindo desmatamento e contaminação das águas por mercúrio, afetando diretamente comunidades ribeirinhas e indígenas. A Operação Hefesto II reforça a continuidade das ações da PF e do Ibama, que recentemente realizaram as operações Leviatá e Boiuna, reafirmando o compromisso das instituições com a preservação dos recursos naturais e o combate ao crime ambiental na Amazônia.
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil
Uma noite de violência chocou os moradores de Cruzeiro do Sul, no Acre. Maria Luceleide de Oliveira, de 57 anos, foi morta a facadas pelo próprio companheiro, Luiz Henrique da Silva, de 44 anos. O crime aconteceu dentro da casa onde o casal morava, no bairro Remanso. A filha da vítima, uma adolescente, também foi atacada ao tentar salvar a mãe. Luiz Henrique foi preso em flagrante durante a madrugada de sábado (25), após buscas intensas realizadas pela Polícia Militar na região. Este é o 11º feminicídio registrado no estado somente em 2025.
Segundo informações da polícia, a discussão entre o casal começou na varanda e se intensificou quando Maria Luceleide entrou no quarto. O suspeito a seguiu e a atacou com um “mata-leão”, tentando asfixiá-la. Em seguida, ele pegou uma faca e desferiu vários golpes contra a mulher, alegando que o motivo da briga seria um pedido de dinheiro. A violência foi presenciada pela filha da vítima, que tentou intervir e acabou sendo esfaqueada.
A adolescente foi socorrida com ferimentos graves e levada para o Hospital Geral de Cruzeiro do Sul, onde permanece internada. Maria Luceleide morreu ainda no local, antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O crime ocorreu em uma área isolada, o que dificultou o atendimento imediato.
Após cometer o assassinato, Luiz Henrique fugiu para uma região de mata próxima, mas foi encontrado horas depois por equipes da ROTAM e da Rádio Patrulha, que realizaram um cerco tático. Ele ainda tentou se esconder entre a vegetação, mas foi capturado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde confessou o crime. A faca utilizada não foi localizada.
As autoridades reforçam a importância de denunciar casos de violência doméstica e familiar. No Acre, a Polícia Militar pode ser acionada pelo número 190, e o Samu, pelo 192. A Secretaria de Estado da Mulher atende pelo telefone (68) 99930-0420, e o Disque 100 e o WhatsApp do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (61) 99656-5008 funcionam gratuitamente e de forma anônima em todo o país.
