PF cumpre mandados que apura retenção de cartões, senhas e documentos de indígenas em Porto Walter e Cruzeiro do Sul

Uma Equipe do Tático do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) libertou uma família que se encontrava feita refém por criminosos, no bairro Irineu Serra. Durante a ação policial, que também contou com o apoio do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), duas pessoas foram presas e duas armas de fogo apreendidas.

Acionados via COPOM para atendimento de uma ocorrência com reféns, os militares se deslocaram até uma chácara no bairro Irineu Serra, onde visualizaram um veículo saindo do ramal. A guarnição do tático conseguiu interceptar o automóvel em que estavam dois dos criminosos e a vítima.

Após negociação realizada pela guarnição, os militares conseguiram libertar a vítima, e foi encontrado com os criminosos um revólver calibre 38, com seis munições intactas, uma pistola com dois carregadores, um alongador de carregador e trinta e uma munições.