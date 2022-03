Peruano é morto com facadas no peito após briga em Marechal Thaumaturgo e suspeito do crime é preso

Homem se entregou appos mais de 10 horas de negociações – Foto: Bruno Vinícius / Rede Amazônica Acre

Argemiro Elias Carvalho Júnior, de 42 anos, que fez uma mulher refém por 10h dentro de uma farmácia de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, continua preso em uma delegacia da cidade e deve passar por audiência de custódia neste domingo (20). Em depoimento, ele disse que chegou ao estado há um mês e, sem dinheiro, foi caminhando de Rio Branco até o município, uma distância de 635 km pela estrada. As informações e do do G1 Acre

De acordo com a polícia, Júnior chegou à farmácia por volta das 7h20, pediu água para a atendente e depois a atacou na manhã desse sábado (19). A farmácia fica na Vila Lagoinha, nas proximidades de BR-364. A vítima foi identificada como Bruna Antão da Silva, de 20 anos. Júnior não estava armado mas, de acordo com a polícia, carregava um pequeno galão cheio de combustível.

Ele acabou se rendendo por volta das 17h40 após a jovem conseguir fugir dele. Bruna aproveitou um descuido do suspeito e conseguiu fugir correndo de dentro da farmácia, após mais de 10 horas sendo ameaçada pelo suspeito. Ela não sofreu nenhum tipo de agressão física e foi atendida, ainda no local, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Depoimento

O delegado José Obetâneo dos Santos fez o flagrante do suspeito e vai encaminhar o caso para o Poder Judiciário neste domingo. O plantonista explicou que Júnior contou em depoimento que não conseguia emprego, não tem família e, no sábado, entrou em desespero e acabou praticando o crime.

“Ele não tem ninguém aqui, só escolheu o Acre. Segundo ele, chegou há um mês, quando desembarcou no Acre e foi andando, andando até chegar aqui. Veio andando para cá, disse que, depois que chegou aqui, foi o primeiro crime que praticou. Estava morando na rua, sem dinheiro, nem parentes. Queria dinheiro e, no decorrer do crime, mudou o dolo para sequestro”, contou.

O delegado acrescentou que o homem pediu R$ 5 mil à vítima, um carro e um motorista. A Polícia Civil confirmou que Júnior responde por um homicídio praticado em Alagoas. “Ela se desenvencilhou das mãos dele, correu para o Samu e já foi atendida. Ela não ficou ferida”, destacou.

Santos complementou dizendo que as negociações e todos os trabalhos no local foram feitos em parceria com a Polícia Militar, equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e o delegado Heverton Carvalho.

“Os policiais civis foram solicitados imediatamente e compareceram ao local. Foi um trabalho bem sucedido, policiais militares do 6º Batalhão com o comandante estiveram lá. Foi uma ação exitosa”, concluiu.

E Veja Também no 3 de Julho – Acre 24 Horas

Veja o Vídeo Abaixo: Em apoio às reivindicações dos servidores da Educação, Saúde e Segurança do Estado. Leo de Brito anunciou que entrou com uma ação popular, na Justiça Federal, para que o governador Gladson Cameli restitua aos cofres públicos os R$ 800 milhões que a Polícia Federal, por meio da Operação Ptolomeu, apontou que foram desviados.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página: Facebook 3 de Julho Notícias

Portal: 3dejulho.com.br Rio de Janeiro

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.