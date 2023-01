Pai e filho são assassinados durante tiroteio no Seringal Iboaçu, na zona rural de Feijó: e Polícia investiga caso

Polícia informou que quando chegou ao local do crime no AC as duas vítimas tinham sido enterradas pelos familiares – Foto: Arquivo/PC-AC

Um tiroteio terminou com pai e filho mortos, no Seringal Iboaçu, na zona rural de Feijó. A Polícia Civil de Tarauacá, cidade vizinha, deu início nas investigações e, segundo o delegado Valdinei Soares, a motivação do crime seria passional.