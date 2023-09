Pai denuncia vizinho policial penal por agressão a filho autista de 16 anos no município de Sena Madureira

Pai denuncia vizinho policial penal por agressão a filho autista no interior do Acre – Foto: Arquivo pessoal

O vendedor Elissandro Santana registrou um boletim de ocorrência na polícia e apresentou uma denúncia ao Ministério Público contra seu vizinho, um policial penal, por ter agredido seu filho de 16 anos, que é autista. O caso ocorreu em Sena Madureira.

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) informou que a Corregedoria do órgão já tomou ciência do fato e está encaminhando ofício à delegacia de Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso.

Segundo o portal G1 Acre, o delegado responsável, Thiago Parente, disse que não poderia comentar a respeito da investigação, porque o caso está correndo em sigilo. A reportagem não conseguiu contato com o policial até última atualização desta matéria.

A situação ocorreu no contexto da construção do muro da residência do policial, que fica nos fundos da casa de Santana. De acordo com o relato do pai, o barulho causado pela construção estava afetando seu filho, que às vezes entrava em crises devido à sua condição.

Santana abordou o vizinho e pediu que, quando o adolescente estivesse em crise, ele interrompesse a obra temporariamente até que seu filho se acalmasse. No entanto, o policial recusou o pedido.

Ainda segundo a denúncia, em um determinado dia, o adolescente estava no quintal de casa e jogou seu chapéu no quintal do vizinho. Ao tentar recuperar o chapéu, o vizinho, que estava perto do muro, pediu que ele não atravessasse o quintal.