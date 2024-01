Pai agride filha e a esposa que tentou proteger a criança no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco

Mãe e filha foram levadas ao pronto-socorro para atendimento médico após agressões – Foto: Odair Leal/Secom

Um pai agrediu a filha e a esposa que tentou proteger a criança na noite dessa quarta-feira (10) na Rua da Laranja, bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco. Vizinhos ouviram a discussão e acionaram a Polícia Militar, que foi até o local.

De acordo com o Centro de Operações Policiais Militares (Copom), João Kassio Costa Lourenço agrediu a bebê com um soco na cabeça dentro da casa em que mora com a criança e a esposa. Ao presenciar a cena, a mulher tentou intervir e levou um soco no rosto que atingiu o olho direito. No boletim, consta que o bebê tem um mês de vida, mas a direção do Pronto Socorro informou que um bebê de três meses deu entrada na unidade vítima de agressão.

Após a agressão, Lourenço trancou a casa e deixou o local em uma motocicleta. A PM tentou localizá-lo através da placa do veículo, mas não conseguiu, pois a moto não está registrada no nome dele. O homem ainda não foi encontrado.

No local, os policiais recomendaram que a mulher registrasse queixa após receber atendimento médico. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel em Urgência (Samu) foi acionada e levou mãe e filha ao pronto-socorro da capital. A gravidade das lesões não foi divulgada.

A PM disponibiliza os seguintes números para que a mulher peça ajuda:

(68) 99609-3901

(68) 99611-3224

(68) 99610-4372

(68) 99614-2935

Veja outras formas de denunciar casos de violência contra a mulher:

Polícia Militar – 190: quando a criança está correndo risco imediato;

Samu – 192: para pedidos de socorro urgentes;

Delegacias especializadas no atendimento de crianças ou de mulheres;

Qualquer delegacia de polícia;

Disque 100: recebe denúncias de violações de direitos humanos. A denúncia é anônima e pode ser feita por qualquer pessoa;

Profissionais de saúde: médicos, enfermeiros, psicólogos, entre outros, precisam fazer notificação compulsória em casos de suspeita de violência. Essa notificação é encaminhada aos conselhos tutelares e polícia;

WhatsApp do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos: (61) 99656- 5008;

Ministério Público;

(Victor Lebre, G1 Acre)