Operações Especiais da PM do Acre apreendem armas de fogo e prendem foragido da justiça

Guarnições do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) agiram rápido e prenderam dupla após cometimento de roubo a Casas de Carne no 2º distrito de Rio Branco.

Acionados via Centro de Operações Policiais Militares (Copom) para realizar um atendimento de ocorrência de roubos, as guarnições diante das informações dos possíveis autores e do rastreamento do aparelho celular conseguiu chegar a um endereço.

No imóvel, localizado no bairro Boa União, os policiais encontraram a dupla que havia cometido os roubos.

Durante as buscas foram localizadas duas armas de fogo, sendo um revólver e uma garruncha, duas motocicletas roubadas, o Chassi (carcaça) de outra motocicleta também roubada e oito aparelhos celulares provenientes dos roubos.

A proprietária da residência onde estava a dupla também foi conduzida a Delegacia de Flagrantes (Defla).