Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Polícia

Operação Última Queda deflagra ações em Brasiléia e Rio Branco contra núcleo do crime organizado

Publicados

27 de novembro de 2025

Polícia

Forças de segurança deflagram Operação Última Queda e miram núcleo de organização criminosa – Foto: Arquivo/ PF-AC

Equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado deflagraram uma ação coordenada em Rio Branco e Brasiléia, cumprindo uma ordem de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão. A ofensiva, denominada Operação Última Queda, integra a estratégia das forças de segurança para desarticular células criminosas ligadas ao tráfico de drogas no Acre.

De acordo com a Ficco-AC, formada pela Polícia Federal e pelas Polícias Civil, Militar e Penal, o alvo das diligências é um grupo suspeito de integrar a estrutura operacional de uma organização criminosa que utilizava rotas na fronteira para abastecer o comércio ilegal de entorpecentes. A investigação aponta que o esquema partia principalmente das regiões de Xapuri e Brasiléia, alcançando a capital acreana por meio de uma rede estruturada de transporte.

As apurações começaram após denúncias que revelavam uma logística permanente para movimentar cargas de drogas vindas do lado fronteiriço. Conforme detalhado pela força-tarefa, o suposto líder tinha participação direta no planejamento da distribuição, gerencia pagamentos e adotava estratégias para dificultar o rastreamento das transações financeiras, além de custear assistência jurídica para outros envolvidos.

Leia Também:  Ação integrada em Epitaciolândia frustra sequestro de taxista e leva à prisão de quatro suspeitos na fronteira

A Polícia Federal informou que os investigados poderão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e demais crimes que forem identificados ao longo do processo. O caso segue sob análise da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, que autorizou as medidas judiciais executadas nesta fase da operação.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Polícia

Ação integrada em Epitaciolândia frustra sequestro de taxista e leva à prisão de quatro suspeitos na fronteira

Publicados

10 minutos atrás

em

27 de novembro de 2025

Por

Sequestro de taxista e termina com prisão de quatro suspeitos na fronteira – Foto: Asscom/ PMAC

Meliantes são presos após sequestrarem um taxista que fazia uma corrida entre Rio Branco e Epitaciolândia. O grupo se passou por passageiros e anunciou o assalto ainda durante o trajeto, mantendo o motorista sob ameaça enquanto tentava levá-lo até a região de fronteira com a Bolívia.

Assim que o sequestro foi comunicado, equipes do 5º Batalhão da Polícia Militar iniciaram buscas intensas na área de Epitaciolândia e acionaram a polícia boliviana, já que havia indícios de que os criminosos tentariam cruzar a fronteira. O veículo foi avistado momentos antes da ponte e os militares deram início à perseguição para evitar a fuga.

Ao perceberem que a passagem para a Bolívia havia sido bloqueada pelas autoridades do país vizinho, os suspeitos abandonaram o táxi e tentaram fugir a pé. Um deles foi alcançado ainda sobre a ponte internacional, enquanto os outros três correram para uma área de mata. As diligências continuaram até que todos foram localizados e detidos.

Leia Também:  Ação integrada em Epitaciolândia frustra sequestro de taxista e leva à prisão de quatro suspeitos na fronteira

O comandante em exercício do 5° BPM, capitão Emerson Nogueira, destacou a importância da resposta conjunta. Segundo ele, a rápida comunicação entre as forças policiais do Acre e da Bolívia foi decisiva para impedir a fuga e garantir a prisão dos envolvidos. “A integração entre as corporações tem gerado resultados positivos, especialmente na região de fronteira, onde a troca de informações e a ação coordenada são fundamentais”, afirmou.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política3 horas atrás

Jorge Viana inaugura escritório da ApexBrasil em Cuiabá e aproxima empresariado acreano de novos mercados internacionais

Jorge Viana inaugura escritório da ApexBrasil em Cuiabá e fortalece diálogo do Acre com mercados internacionais O presidente da ApexBrasil,...
Política7 horas atrás

Deputada Socorro Neri exalta liderança de Mailza Assis em encontro marcado por diálogo, respeito e compromisso com o Acre

Socorro Neri destaca força e sensibilidade de Mailza Assis em encontro focado no fortalecimento do Acre. A deputada federal Socorro...
Política17 horas atrás

Vídeo mostra ônibus escolar atolado e população acusa prefeito Padeiro de deixar o município de Bujari em completo abandono

Moradores denunciam abandono e ônibus escolar atolado em rua do Loteamento Maia, em Bujari Um morador de Bujari enviou ao...

POLÍCIA

Polícia1 minuto atrás

Operação Última Queda deflagra ações em Brasiléia e Rio Branco contra núcleo do crime organizado

Forças de segurança deflagram Operação Última Queda e miram núcleo de organização criminosa – Foto: Arquivo/ PF-AC Equipes da Força...
Polícia10 minutos atrás

Ação integrada em Epitaciolândia frustra sequestro de taxista e leva à prisão de quatro suspeitos na fronteira

Sequestro de taxista e termina com prisão de quatro suspeitos na fronteira – Foto: Asscom/ PMAC Meliantes são presos após...
Polícia23 minutos atrás

Foragido da Justiça do Acre é capturado em área rural de Roraima após duas décadas de crime contra enteada

Suspeito de violência sexual contra enteada é encontrado após 20 anos de fuga – Foto: Polícia Civil/ Divulgação Um homem...

EDUCAÇÃO

Educação3 dias atrás

Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia

A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
Educação3 dias atrás

Escola Socorro Frota celebra encerramento do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Socorro Frota, realizou nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
Educação3 dias atrás

Escola Menino Jesus realiza culminância do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Menino Jesus, promoveu nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...

CONCURSO

Concurso2 semanas atrás

Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC

Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Concurso3 semanas atrás

Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Concurso3 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...

ESPORTE

Esporte5 horas atrás

Flamenguistas de Brasileia seguem viagem rumo a Lima, no Peru, para acompanhar a final da Conmebol

Torcida rubro-negra de Brasileia viaja ao Peru para final da Conmebol.  Torcedores do Flamengo mostraram toda a paixão pelo clube...
Esporte3 dias atrás

Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru

Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia A...
Esporte1 semana atrás

Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26

O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS