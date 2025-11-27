Operação Última Queda deflagra ações em Brasiléia e Rio Branco contra núcleo do crime organizado

Forças de segurança deflagram Operação Última Queda e miram núcleo de organização criminosa – Foto: Arquivo/ PF-AC

Equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado deflagraram uma ação coordenada em Rio Branco e Brasiléia, cumprindo uma ordem de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão. A ofensiva, denominada Operação Última Queda, integra a estratégia das forças de segurança para desarticular células criminosas ligadas ao tráfico de drogas no Acre.

De acordo com a Ficco-AC, formada pela Polícia Federal e pelas Polícias Civil, Militar e Penal, o alvo das diligências é um grupo suspeito de integrar a estrutura operacional de uma organização criminosa que utilizava rotas na fronteira para abastecer o comércio ilegal de entorpecentes. A investigação aponta que o esquema partia principalmente das regiões de Xapuri e Brasiléia, alcançando a capital acreana por meio de uma rede estruturada de transporte.

As apurações começaram após denúncias que revelavam uma logística permanente para movimentar cargas de drogas vindas do lado fronteiriço. Conforme detalhado pela força-tarefa, o suposto líder tinha participação direta no planejamento da distribuição, gerencia pagamentos e adotava estratégias para dificultar o rastreamento das transações financeiras, além de custear assistência jurídica para outros envolvidos.

A Polícia Federal informou que os investigados poderão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e demais crimes que forem identificados ao longo do processo. O caso segue sob análise da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, que autorizou as medidas judiciais executadas nesta fase da operação.