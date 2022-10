Maria da Penha: operação prende 16 suspeitos de violência doméstica em um mês no Acre – Foto: Arquivo / PC-AC

A 2ª edição da operação Maria da Penha, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, prendeu 16 suspeitos de violência doméstica entre agosto e setembro no Acre. Os dados foram divulgados pela Polícia Civil do estado. Em todo Brasil, mais 12 mil agressores foram presos durante a operação.

A operação tem como objetivo proteger e combater todos os tipos de violência contra as mulheres no Brasil. Além de prevenir feminicídios nos 26 estados e no Distrito Federal.

Durante o mês, policiais civis realizaram ações preventivas, como o cumprimento de mandados judiciais, prisões, apreensões e apoio na expedição de medidas protetivas de urgência.

No Acre, a operação resultou em:

. 7 mandados de prisão cumpridos;

. 9 prisões em flagrante;

. 222 inquéritos instaurados;

. 433 inquéritos concluídos;

. 274 medidas protetivas expedidas.

A medida protetiva significa o afastamento do agressor do lar ou local de convivência com a vítima, a fixação de limite mínimo de distância de que o agressor fica proibido de ultrapassar em relação à vítima e a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, se for o caso. Do G1 Acre

No Acre, 433 inquéritos relacionados a violência doméstica foram concluídos – Foto: Arquivo / PC-AC