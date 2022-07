Operação da PF cumpre sete mandados judiciais contra o tráfico de drogas nas cidades de Cruzeiro do Sul e Feijó

Em Rio Branco, dupla é preso com 9 quilos de droga ao tentar fugir de abordagem da polícia – Foto: Divulgação Polícia Militar

Dois homens foram presos, nesta terça-feira (5), com oito tijolos contendo 9 quilos de droga no bairro Tucumã, em Rio Branco.

A ação foi deflagrada por militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) da Polícia Militar. A droga estava dentro do carro onde os dois suspeitos estavam.

De acordo com a polícia, o flagrante ocorreu, pois a polícia foi informada através do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) que um carro que seria utilizado para transportar a droga entre bairros da capital acreana.

Os PMs, então, visualizaram o veículo na BR-364, próximo a um hotel. A dupla, ao notar que seria abordada, ainda tentou fugir.

Os PMs seguiram o carro e conseguiram abordar os suspeitos no bairro Tucumã com o entorpecente e a quantia de R$ 460. Após a abordagem, os PMS encaminharam o carro para a Companhia de Policiamento com Cães (Cpcães) para verificar se ainda teria mais entorpecente, o que não ocorreu.

Ainda segundo a polícia, os dois homens já possuem passagem, sendo que um deles é monitorado por tornozeleira eletrônica e o outro está no regime aberto. Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla). Do G1 Acre