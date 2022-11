Mulher tenta entrar no presídio Antônio Amaro Alves com droga escondida em partes íntimas e é presa em Flagrantes

Jovem de 16 anos é morto após discussão por cor de cabelo no interior do Acre – Foto: Reprodução / Google Street View

Uma discussão por conta da cor de cabelo da vítima terminou em tragédia em Xapuri. Segundo informações da Polícia Militar da cidade, Rogério da Silva e Silva, de 16 anos, foi morto a facadas após um desentendimento com o suspeito do crime devido sua cor de cabelo.

O crime aconteceu no bairro Hemínio de Melo, rua São Peregrino. Segundo a PM, os policiais chegaram ao hospital da cidade, onde foram informados que o adolescente havia morrido em decorrência de uma facada na barriga.

As testemunhas relataram à polícia que um amigo do suspeito do crime teria mandado Rogério pintar o cabelo de outra cor, porque a vítima tinha os cabelos loiros. Os dois iniciaram uma discussão e o adolescente foi até a casa do suspeito tirar satisfação.

Foi quando o suspeito pegou uma faca e desferiu contra o jovem, que chegou a ser atendido, mas não resistiu. A polícia foi até a casa do suspeito e encontrou a arma usada no crime.

O suspeito já foi identificado e, segundo a polícia, é enteado de uma policial militar. Já na casa do suspeito, os policiais falaram com a mãe e o padrasto dele, que relataram que ele chegou correndo em casa e disse que havia se envolvido em uma confusão e que havia feriado uma pessoa com uma faca e logo depois fugiu.

O padrasto, que é policial militar, informou que várias pessoas foram até a sua casa com pedaços de madeira nas mãos fazendo ameaças e tentando invadir a residência e que, por isso, que teve que sacar sua arma e mandou que se retirassem. Ele também ligou para o quartel da PM informando o ocorrido. O autor segue foragido até a manhã deste domingo (13). Tácita Muniz, G1 Acre