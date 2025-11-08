Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil

8 de novembro de 2025

Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil

Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente enquanto operava uma draga no rio Acre, na região do Bairro Bela Vista, em Assis Brasil, fronteira com o Peru. Segundo informações repassadas ao Portal 3 de Julho Notícias, a vítima que não teve o nome divulgado teve todo o couro cabeludo arrancado após seus cabelos ficarem presos na máquina durante o trabalho.

O acidente ocorreu no momento da operação do equipamento. Ao ter os cabelos puxados com força pela draga, a mulher foi violentamente arrastada e ficou presa à estrutura da máquina, sem conseguir se soltar ou pedir ajuda. O impacto a deixou totalmente imobilizada.

Diante da cena desesperadora, um homem que estava no local utilizou o telefone para pedir socorro a um amigo e solicitou que chamasse imediatamente uma ambulância. O resgate chegou às pressas, e a vítima recebeu atendimento emergencial ainda no local antes de ser levada para o Hospital de Brasiléia.

Devido à gravidade do ferimento, a mulher será transferida com urgência para Rio Branco, onde deverá receber cuidados médicos especializados. O caso acende um alerta sobre os riscos no manuseio de máquinas pesadas e reforça a importância do uso de equipamentos de proteção, especialmente em atividades com dragas e outras ferramentas industriais utilizadas em áreas ribeirinhas.

Veja o vídeo:

Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia

2 dias atrás

7 de novembro de 2025

Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou uma ação conjunta com o Ibama para retirar invasores da Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia. A mobilização ocorreu após relatos anônimos que apontavam a presença de garimpeiros atuando clandestinamente dentro do território protegido.

Com base nas informações recebidas, equipes dos dois órgãos realizaram levantamentos iniciais e confirmaram a existência de um ponto de exploração mineral ilegal em área de acesso restrito. Diante da constatação, foi organizado o deslocamento imediato das forças de fiscalização até a região alvo.

Durante a operação, cinco suspeitos foram detidos em flagrante. Os agentes apreenderam duas armas de fogo, munições e destruíram estruturas usadas pelos garimpeiros, incluindo acampamento e equipamentos pesados, como uma retroescavadeira. Após a prisão, os envolvidos foram conduzidos ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Os detidos poderão responder por exploração ilegal de recursos minerais, usurpação de bens da União e porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Federal reforça que continuará atuando para garantir a proteção das terras indígenas e combater práticas criminosas que ameaçam povos originários e o meio ambiente amazônico.

COMENTE ABAIXO:
