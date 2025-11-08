Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil

Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil

Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente enquanto operava uma draga no rio Acre, na região do Bairro Bela Vista, em Assis Brasil, fronteira com o Peru. Segundo informações repassadas ao Portal 3 de Julho Notícias, a vítima que não teve o nome divulgado teve todo o couro cabeludo arrancado após seus cabelos ficarem presos na máquina durante o trabalho.

O acidente ocorreu no momento da operação do equipamento. Ao ter os cabelos puxados com força pela draga, a mulher foi violentamente arrastada e ficou presa à estrutura da máquina, sem conseguir se soltar ou pedir ajuda. O impacto a deixou totalmente imobilizada.

Diante da cena desesperadora, um homem que estava no local utilizou o telefone para pedir socorro a um amigo e solicitou que chamasse imediatamente uma ambulância. O resgate chegou às pressas, e a vítima recebeu atendimento emergencial ainda no local antes de ser levada para o Hospital de Brasiléia.

Devido à gravidade do ferimento, a mulher será transferida com urgência para Rio Branco, onde deverá receber cuidados médicos especializados. O caso acende um alerta sobre os riscos no manuseio de máquinas pesadas e reforça a importância do uso de equipamentos de proteção, especialmente em atividades com dragas e outras ferramentas industriais utilizadas em áreas ribeirinhas.

Veja o vídeo: