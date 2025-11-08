Polícia
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Polícia
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil
Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente enquanto operava uma draga no rio Acre, na região do Bairro Bela Vista, em Assis Brasil, fronteira com o Peru. Segundo informações repassadas ao Portal 3 de Julho Notícias, a vítima que não teve o nome divulgado teve todo o couro cabeludo arrancado após seus cabelos ficarem presos na máquina durante o trabalho.
O acidente ocorreu no momento da operação do equipamento. Ao ter os cabelos puxados com força pela draga, a mulher foi violentamente arrastada e ficou presa à estrutura da máquina, sem conseguir se soltar ou pedir ajuda. O impacto a deixou totalmente imobilizada.
Diante da cena desesperadora, um homem que estava no local utilizou o telefone para pedir socorro a um amigo e solicitou que chamasse imediatamente uma ambulância. O resgate chegou às pressas, e a vítima recebeu atendimento emergencial ainda no local antes de ser levada para o Hospital de Brasiléia.
Devido à gravidade do ferimento, a mulher será transferida com urgência para Rio Branco, onde deverá receber cuidados médicos especializados. O caso acende um alerta sobre os riscos no manuseio de máquinas pesadas e reforça a importância do uso de equipamentos de proteção, especialmente em atividades com dragas e outras ferramentas industriais utilizadas em áreas ribeirinhas.
Veja o vídeo:
Ver essa foto no Instagram
Polícia
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal
A Polícia Federal deflagrou uma ação conjunta com o Ibama para retirar invasores da Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia. A mobilização ocorreu após relatos anônimos que apontavam a presença de garimpeiros atuando clandestinamente dentro do território protegido.
Com base nas informações recebidas, equipes dos dois órgãos realizaram levantamentos iniciais e confirmaram a existência de um ponto de exploração mineral ilegal em área de acesso restrito. Diante da constatação, foi organizado o deslocamento imediato das forças de fiscalização até a região alvo.
Durante a operação, cinco suspeitos foram detidos em flagrante. Os agentes apreenderam duas armas de fogo, munições e destruíram estruturas usadas pelos garimpeiros, incluindo acampamento e equipamentos pesados, como uma retroescavadeira. Após a prisão, os envolvidos foram conduzidos ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.
Os detidos poderão responder por exploração ilegal de recursos minerais, usurpação de bens da União e porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Federal reforça que continuará atuando para garantir a proteção das terras indígenas e combater práticas criminosas que ameaçam povos originários e o meio ambiente amazônico.
Senado Alan Rick oficializa filiação ao Republicanos e é lançado pré-candidato ao governo do Acre em 2026
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Neide Lopes assume Secretaria de Mulheres do PT-AC e lança defesa nacional por 30% de vagas femininas nos espaços de poder
Medo de demissão impede nomeados de Gladson e Bocalom de participar do grande ato de filiação de Alan Rick ao Republicanos
Jerry Correia participa da final do Campeonato Rural na Comunidade Marta, no Seringal Icuriã
POLÍTICA
Medo de demissão impede nomeados de Gladson e Bocalom de participar do grande ato de filiação de Alan Rick ao Republicanos
Clima de expectativa e apoio silencioso marca filiação de Alan Rick ao Republicanos – Foto: Reprodução: Flickr O ato de...
Candiru Menezes diz estar “impressionado” com ataques a Naluh Gouveia e aponta suposto favorecimento da esposa de um conselheiro no governo
O empresário da construção civil Candiru Menezes divulgou um vídeo nas redes sociais em que declara apoio à conselheira do...
Presidente do Tribunal de Contas, Dulce Benício, condena atitude contra Naluh Gouveia e reafirma compromisso com a igualdade
A presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Dulce Benício, manifestou-se sobre o episódio ocorrido na sessão da...
POLÍCIA
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
EDUCAÇÃO
Creche Maria Lucides encerra Projeto de Leitura com apresentações e participação das famílias
A Creche Maria Lucides promoveu, na tarde desta sexta-feira (7), um evento especial para marcar o encerramento do Projeto de...
Prefeitura de Brasiléia constrói nova Escola Luiza Alves Bezerra para atender crianças da zona rural
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, avança na construção da Escola Luiza Alves Bezerra, localizada...
Pedagógico: Prefeitura de Brasiléia realiza 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação do Campo
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu o 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação...
CONCURSO
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
ESPORTE
Jerry Correia participa da final do Campeonato Rural na Comunidade Marta, no Seringal Icuriã
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou a grande final do Campeonato Rural na Comunidade...
Assis Brasil dá início ao Campeonato Interescolar 2025 com grande participação estudantil
Prefeitura de Assis Brasil realiza abertura do Campeonato Interescolar 2025. A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal...
Com o objetivo de preservar o gramado do Cruzeirão jogos são suspensos temporariamente em Cruzeiro do Sul
A partir desta terça-feira, 4, os jogos estão suspensos temporariamente no Estádio O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul. A medida...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque5 dias atrás
Escândalo no Governo: Gladson Cameli entrega contrato de R$ 2,1 milhões a empresa de informática da Bahia para fornecer marmitex
-
Polícia6 dias atrás
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
-
Política4 dias atrás
Padeiro é alvo de críticas após população madrugar em filas humilhantes para receber sacolão entregue pela nora e secretária de Assistência Social
-
Política Destaque3 dias atrás
STJ estende por 180 dias as restrições contra Gladson Cameli, que permanece impedido de viajar, com bens bloqueados e sob rígido controle judicial