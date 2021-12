Mulher mata amiga com facada por ciúmes do companheiro em Mâncio Lima

Há 11 dias os familiares do adolescente Maikon Jorge Nascimento da Silva, de 17 anos, tentam descobrir onde ele pode estar desde que saiu de casa sem avisar para onde ia no dia 29 de novembro. O menor mora com a mãe no bairro Placas, em Rio Branco, e saiu de casa de manhã cedo sem ninguém perceber. Ele faz tratamento contra depressão e usa medicamentos controlados.

A família até recebeu ligações de pessoas que achavam que viram o menor nas ruas da capital acreana, mas nenhuma informação levou até o paradeiro do rapaz. Essa é a segunda vez que Maikon desaparece, mas, segundo a família, na primeira vez a mãe o viu, acionou o socorro e ele foi achado na mata pelo Serviço de Atendimento Médico (Samu).

O caso é investigado pela Delegacia da 5ª Regional, Parte Alta da capital acreana. A Polícia Civil confirmou que segue com as diligências para tentar achar o rapaz. Inclusive, uma foto de Maikon foi divulgada nas redes sociais da polícia para que as pessoas ajudem nas buscas. As informações podem ser repassadas pelo número 181 da Polícia Civil.

A tia de Maikon, Suzy Morena da Silva, contou que a família continua espalhando cartazes e fazendo buscas por conta própria. Ela falou que os colegas, amigos e professores do adolescente se organizam para fazer um mutirão para tentar achar o rapaz.

“Uma das últimas informações que recebemos falaram que ele estava no Quinari [Senador Guiomard], mas não era ele. A professora dele investigou e viu que não era ele. Disseram que o viram também na Corrente, mas também não era ele”, lamentou.

Suzy acrescentou que os parentes também já procuraram no Instituto Médico Legal (IML) e no pronto socorro. A tia confessou não acreditar que o sobrinho saiu de casa só para ficar perambulando pelas ruas. Para ela, Maikon pode estar tentando sair do estado.

“Penso que se tivesse por aqui já teria voltado para casa, teria procurado a família. Pode ter pegado a BR e tentado ir para São Paulo porque falava que queria ir para lá fazer faculdade. Por outro lado acho que pode ter se perdido na mata como fez da última vez. Ficamos com essa incógnita, os dias vão se passando e fica pior”, acrescentou. Com informações do G1 Acre.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Em consonância com a Lei Nº 3.7757, de 13 de julho de 2021, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre traz uma campanha de conscientização “Dezembro Verde”, há toda a população com relação aos animas, principalmente os que estão em situação de rua, pois os pets são o símbolo de amor ao próximo e o melhor amigo do homem, então ame-o!!

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.