Mulher foi feita refém e ameaçada com uma arma por um homem armado em hotel no Centro de Rio Branco

Segundo o Centro de Operações Policiais Militares (Copom), o homem estaria sob efeito de drogas e a mulher seria uma garota de programa.

A proprietária do hotel, Eva Maria contou que o rapaz estava hospedado no local desde a semana passada e que aparentava ser uma pessoa tranquila. Ela, que mora no local com o marido, disse que pela manhã foi informada que o hospede não estava deixando uma mulher sair do quarto.

“O rapaz que trouxe a moça para ficar com o hóspede disse que ela ligou pra ele contando que ele não estava deixando ela sair. Então, esse homem, que é mototáxi, veio aqui avisou para o rapaz da recepção, que me chamou. Foi então que me contaram que ele estava com a moça presa no banheiro e com uma arma. Ele não tinha diálogo nenhum, acredito que ele surtou. Nisso, já tinham chamado a polícia, que agiu com sabedoria e conseguiu controlar a situação”, contou.