Mulher é presa ao tentar entrar com droga escondida nas partes íntimas em presídio de Tarauacá

Uma mulher foi presa na tarde desta quarta-feira (16) ao tentar entrar na Unidade Penitenciária Moacir Prado, em Tarauacá, com 46 gramas de uma substância que aparentava ser maconha. A visitante também estava com 17 unidades de papel de seda utilizado para fazer cigarros. Com informações do G1 Ac.

A visitante foi flagrada pela Polícia Penal durante a revista realizado antes da entrada no presídio. O flagrante ocorreu quando ela passou pelo aparelho de scanner corporal. A policial penal percebeu um volume incomum na região pélvica da mulher e ela foi levada até a sala de revista onde, após conversa com as policiais, confessou e entregou o material.

A mulher recebeu voz de prisão e foi levada à delegacia da cidade para o flagrante. O preso que ela ia visitar foi levado ao isolamento e vai responder processo administrativo disciplinar. Ele também foi intimado e será conduzido à delegacia para ser ouvido nesta quinta (17).

