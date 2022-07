Mulher de 51 anos morre após ser atropelada ao voltar da igreja no bairro das Placas, em Rio Branco

Família diz que vítima voltava sozinha da igreja para casa quando foi atropelada por motorista que fugiu do local – Foto: Arquivo pessoal

A dona de casa Antônia Leandro da Silva, 51 anos, morreu após ser atropelada na noite dessa terça-feira (5) na rua Joaquim Macedo no bairro das Placas, em Rio Branco.

Conforme o Centro de Operações Policiais Militares (Copom), um vizinho relatou ter ouvido um barulho de batida e quando saiu para verificar o que tinha acontecido, encontrou a mulher caída ao lado do meio-fio. No entanto, não tinha nenhum carro no local.

A sobrinha da vítima Rebeca Leandro da Silva, de 20 anos, contou que Antônia voltava sozinha da igreja quando foi atropelada perto de casa. A família só soube do acidente cerca de 30 minutos depois do ocorrido e quando chegou ao local, a vítima estava sendo atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe ainda tentou reanimar Antônia, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância. A vítima era viúva e deixou dois filhos. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos. Leia Também: Mês da Mulher: prefeito Jerry Correia encerra programação com homenagens e show cultural