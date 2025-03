Mulher baleada no rosto por sobrinho em Rio Branco apresenta melhora no quadro de saúde

O que já foi levantado pela polícia é que a menina não possui registro de nascimento, e que o serviço foi negado em um cartório por conta de erros nos documentos dos pais. O casal não voltou a buscar o registro.

Ainda segundo a polícia, a principal linha de investigação é que a mulher foi vítima de “disciplina do tribunal do crime” por membros de uma facção criminosa por conta da suposta morte da criança, e não de um linchamento de outros moradores, como foi divulgado inicialmente.

2. Quem era Yara Paulino?

Yara era mãe de Cristina Maria — criança desaparecida — e de mais duas crianças, sendo uma de 10 e outra de 2 anos, que presenciaram o crime e que, agora, estão sob os cuidados de uma tia que está abrigada no Parque de Exposições Wildy Viana por conta da cheia do Rio Acre.

Conforme o Ministério Público do Acre (MP-AC), as crianças ficaram muito abaladas emocionalmente. A família está sendo atendida por psicólogos e assistentes sociais do Centro de Atendimento à Vítima (CAV) e do Núcleo de Atendimento Psicossocial (Natera).

“Estavam bastante abaladas, elas se agarraram às psicólogas, se agarraram às assistentes sociais, foram acalmadas naquele momento ali, demorou um pouco para elas poderem se estabilizar e terem um atendimento humanizado, elas foram ouvidas pela psicóloga, pela assistente social, tiveram a confiança, puderam ficar até que a tia providenciasse todo o velório. No momento em que a tia buscava a assistência social do município e providenciasse o enterro da vítima, as crianças ficaram ali junto com a assistente social e a psicóloga do Ministério Público”, acrescentou o promotor Thalles Ferreira.

3. Já acharam a pequena Cristina?

Ainda não. A recém-nascida identificada como Cristina Maria segue desaparecida e foi incluída na plataforma Amber Alert, sistema que compartilha informações sobre crianças desaparecidas por meio de alertas em redes sociais e outras páginas.