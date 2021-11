Mototaxista é achado morto a golpes de facão após sair de casa para comprar roçadeira

Bombeiros fazem buscas por homem que desapareceu ao cair em rio no interior do Acre — Foto: Arquivo/Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros faz buscas por um homem identificado como Edivanio Menezes da Silva que desapareceu na madrugada de quinta-feira (25) ao cair no Rio Juruá, em Marechal Thaumaturgo, interior do Acre.

Conforme o comandante dos bombeiros na região, Josadac Cavalcante uma equipe com quatro mergulhadores de Cruzeiro do Sul chegou ao local por volta das 11h dessa sexta-feira (26) para iniciar as buscas pela vítima.

A informação repassada aos bombeiros pelas pessoas que estavam com Silva é que ele caiu ao andar pela lateral da embarcação, que é de médio porte, e que desde então não foi mais visto.

Acontece que familiares de Silva estão suspeitando que, na verdade, ele teria sido vítima de um homicídio. E, segundo o comandante, as pessoas que estavam com ele no momento do sumiço começaram a repassar informações desencontradas sobre o local exato do suposto acidente.

“Inclusive eles [bombeiros] estão até na delegacia para tentar chegar a um consenso sobre o local exato da queda, porque o pessoal que estava com ele começou a distorcer as informações. Uma hora falaram que era em um local e depois que tinha sido em outro mais distante. Então, por enquanto, isso está dificultando as buscas, por não ter o local preciso. Nós acionamos a polícia porque, como quem estava com ele está com essas informações desencontradas, já começa a ter indícios de crime”, disse o comandante.

O delegado plantonista da cidade, Rômulo Carvalho, disse que foi aberto um procedimento investigatório para apurar se houve crime ou se foi um acidente.

“Estamos ouvindo as pessoas que estavam com ele, fazendo diligências para saber as circunstâncias dos fatos. Tudo está sendo levantado com calma e mais pra frente vamos ter tudo com mais clareza, mas há sim alguns indícios que apontam para existência de um crime, mas tudo ainda é muito preliminar”, afirmou o delegado. Com informações do G1 Acre.

