Motorista de caminhão é preso com 60 kg de drogas durante patrulhamento da PRF na BR-317, em Capixaba

Um homem de 43 anos foi preso na tarde dessa sexta-feira (24), em Rio Branco, com vários frascos de anabolizantes adulterados. Com ele também foi apreendida uma quantia de mais de R$ 6 mil.

A prisão foi feita pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), após trabalho de investigação. Com o suspeito, foram encontrados vários frascos de substâncias que seriam falsificadas de testosterona, boldenona, stanolozol, oxandrolona.

Preso em flagrante, o suspeito deve responder pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais.

O homem foi levado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e ele ficou à disposição da Justiça.

De acordo com a polícia, além do prejuízo financeiro, a ação também evitou que os produtos adulterados pudessem entrar em circulação e levar prejuízos à saúde humana. Do G1 Acre