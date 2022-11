Motorista de aplicativo que estava desaparecido é achado morto no Ramal Santo Onofre, no Apolônio Sales, em Rio Branco

Prisões ocorreram em Xapuri, onde os homens cometiam os crimes – Foto: Asscom/Polícia Civil

Dois homens foram presos em Xapuri por estupro de vulnerável. São dois casos diferentes em que os autores do crime abusavam sexualmente da sobrinha, de 7 anos de idade, e o segundo caso é do próprio pai que estuprou a filha de 12 anos.

As prisões foram feitas no final da tarde de sábado (26). O primeiro a ser preso foi um de 20 anos, que estava em casa no bairro do Pantanal, polo Maquiar. De acordo com as investigações, ele abusava sexualmente de sua sobrinha, de apenas 7 anos de idade, e ainda ameaçava a criança.

Como ele é tio da vítima, os dois moravam juntos na mesma casa e os abusos aconteciam quando a avó da criança saía de casa para trabalhar.

O segundo caso é de um homem de 30 anos. Ele foi preso na casa da namorada, localizada no bairro Cerâmica, e é suspeito de manter relações sexuais sua própria filha de 12 anos de idade.

A Polícia Civil iniciou as investigações a aproximadamente 6 dias, quando tomou conhecimento dos crimes que vinham sendo praticados contra as crianças.

Os presos foram conduzidos para a Delegacia de Xapuri e em seguida transferidos para o Complexo Penitenciário Francisco Oliveira em Rio Branco. Do G1 Acre