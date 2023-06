Motociclista armado fura bloqueio, troca tiros com militares e é preso em Senador Guiomard

PMAC – Uma guarnição da Polícia Militar do Acre (PMAC) que estava a serviço no município de Capixaba, interior do Estado, apreendeu uma arma de fogo municiada com um homem que dirigia embriagado uma motocicleta e efetuava disparos em via pública.

Os militares foram acionados por populares para averiguar uma denúncia de tiros que haviam sido efetuados por um indivíduo em frente a um bar da cidade.

Os policiais encontraram o homem que dirigia a motocicleta visivelmente alterado e, durante a busca pessoal, encontraram com o indivíduo uma pistola calibre .22 com quatro munições. O homem, que não era habilitado, foi conduzido à delegacia local e teve a motocicleta apreendida.