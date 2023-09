Militares recuperam motocicleta e prendem suspeito de roubo a supermercado no município de Acrelândia

Equipe do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) recuperou na tarde desta quinta-feira, 31, um veículo que havia sido furtado em Rio Branco. A recuperação do automóvel ocorreu no bairro Eldorado, na cidade de Brasileia.

Os militares foram informados via Centro de Operações Policiais Militares (Copom) a respeito de um veículo furtado em Rio Branco, que estaria circulando pelas ruas de Brasileia.

A equipe policial intensificou as ações de patrulhamento, conseguindo localizar o Fiat Strada, de cor vermelha.

Feita a consulta veicular via sistema, foi confirmado ser o automóvel produto de furto. O veículo que estava sendo conduzido por um homem de 52 anos foi entregue na Delegacia de Brasileia para serem tomadas as medidas cabíveis.