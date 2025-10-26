Polícia
Megaoperação policial no município de Assis Brasil resulta em oito prisões e apreensão de armas e drogas
Armas e drogas são apreendidas em ação no interior do Acre – Foto: Asscom/Polícia Civil
Uma grande ação das forças de segurança do Acre mobilizou equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar no município de Assis Brasil. A operação resultou no cumprimento de dois mandados de prisão e quatro de busca e apreensão, além da prisão em flagrante de seis pessoas por diferentes crimes.
De acordo com as investigações, os suspeitos estão envolvidos com tráfico de drogas, associação criminosa, porte ilegal de armas de fogo de uso restrito, corrupção de menores e participação em facções que atuam na fronteira. Um dos principais alvos foi identificado como líder de um grupo criminoso responsável por pelo menos três homicídios e tentativas de assassinato na região. Ele foi preso em flagrante com uma arma de fogo.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, as equipes apreenderam uma pistola calibre 9mm, um rifle, munições, celulares, drogas, balanças de precisão e materiais usados para embalar entorpecentes. Segundo o delegado Luccas Vianna, responsável pela coordenação da ação, o foco principal é “restabelecer a ordem em Assis Brasil e desarticular as organizações criminosas que tentam se consolidar na fronteira”.
A operação foi realizada de forma integrada entre as delegacias de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Polícia Militar. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e coibir novas ações criminosas na região de fronteira.
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil
Uma noite de violência chocou os moradores de Cruzeiro do Sul, no Acre. Maria Luceleide de Oliveira, de 57 anos, foi morta a facadas pelo próprio companheiro, Luiz Henrique da Silva, de 44 anos. O crime aconteceu dentro da casa onde o casal morava, no bairro Remanso. A filha da vítima, uma adolescente, também foi atacada ao tentar salvar a mãe. Luiz Henrique foi preso em flagrante durante a madrugada de sábado (25), após buscas intensas realizadas pela Polícia Militar na região. Este é o 11º feminicídio registrado no estado somente em 2025.
Segundo informações da polícia, a discussão entre o casal começou na varanda e se intensificou quando Maria Luceleide entrou no quarto. O suspeito a seguiu e a atacou com um “mata-leão”, tentando asfixiá-la. Em seguida, ele pegou uma faca e desferiu vários golpes contra a mulher, alegando que o motivo da briga seria um pedido de dinheiro. A violência foi presenciada pela filha da vítima, que tentou intervir e acabou sendo esfaqueada.
A adolescente foi socorrida com ferimentos graves e levada para o Hospital Geral de Cruzeiro do Sul, onde permanece internada. Maria Luceleide morreu ainda no local, antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O crime ocorreu em uma área isolada, o que dificultou o atendimento imediato.
Após cometer o assassinato, Luiz Henrique fugiu para uma região de mata próxima, mas foi encontrado horas depois por equipes da ROTAM e da Rádio Patrulha, que realizaram um cerco tático. Ele ainda tentou se esconder entre a vegetação, mas foi capturado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde confessou o crime. A faca utilizada não foi localizada.
As autoridades reforçam a importância de denunciar casos de violência doméstica e familiar. No Acre, a Polícia Militar pode ser acionada pelo número 190, e o Samu, pelo 192. A Secretaria de Estado da Mulher atende pelo telefone (68) 99930-0420, e o Disque 100 e o WhatsApp do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (61) 99656-5008 funcionam gratuitamente e de forma anônima em todo o país.
Enquanto três deputados do Acre assinam PEC que enfraquece o serviço público, Socorro Neri mantém compromisso com os servidores e com o interesse coletivo
Socorro Neri mantém coerência e não assina proposta que ameaça direitos dos servidores públicos. Nesta sexta-feira (24), foi protocolada na...
Jorge Viana coordena encontro empresarial em Kuala Lumpur e marca o início de uma nova história na relação comercial entre Brasil e Malásia
A convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, lidera neste domingo (26), em...
Moradores denunciam descaso do prefeito Padeiro e cobram solução para o abandono do Ramal Linha, localizado no km 52 da BR-364, em Bujari
Moradores do Ramal Linha Nova pedem socorro pelas más condições em Bujari. Moradores do Ramal Linha Nova, localizado no km...
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
Condenado por tráfico no Acre é flagrado ao tentar fugir da Polícia Rodoviária em posto de combustível
Foragido da Justiça do Acre é preso pela PRF no Maranhão – Foto: Divulgação/ PRF Um homem de 35 anos,...
Megaoperação policial no município de Assis Brasil resulta em oito prisões e apreensão de armas e drogas
Armas e drogas são apreendidas em ação no interior do Acre – Foto: Asscom/Polícia Civil Uma grande ação das forças...
Educação de Cruzeiro do Sul promove formação do plano de ação prioritário da alfabetização
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 22, uma formação voltada...
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo
A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23,...
Juventude em destaque: Assis Brasil realiza final do Campeonato Juvenil com grande público
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Divisão de Esportes, realizou nesta sexta-feira(25) a grande final do Campeonato Juvenil,...
Prefeitura de Assis Brasil realiza competição indígena no Estádio José Dantas. O torneio reúne 6 equipes masculinas e 2 femininas
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, deu início nesta quinta-feira(23), no Estádio...
