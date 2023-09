Mais de 30 quilos de droga são apreendidos em caminhão que transportava móveis na Estrada da Variante

Droga estava em móveis transportados em caminhão no Acre – Foto: Asscom / Polícia Civil

Um homem foi preso em Cruzeiro do Sul após ter um caminhão interceptado com mais de 30 quilos de droga. A ação ocorreu na Estrada da Variante nesta terça-feira (5).

A operação foi realizada no âmbito do Programa Guardiões das Fronteiras, em colaboração entre o Núcleo da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Cruzeiro do Sul e da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) de Rio Branco. De acordo com as autoridades policiais, o carregamento estava sendo transportado para a capital.

Durante a abordagem ao veículo, seis policiais realizaram uma inspeção na carga transportada e encontraram o entorpecente escondido em dois sofás e em uma cama-box. No total, 23 barras de uma substância que aparentava ser cocaína foram encontradas, totalizando 33,2 quilos.

Segundo a Polícia Civil, o motorista do caminhão alegou que havia sido contratado para transportar os móveis até Rio Branco e que os objetos haviam sido entregues a ele já lacrados e envoltos em plástico. Ele disse ainda que a carga foi colocada em seu caminhão por um desconhecido, que contratou seus serviços de frete, e que não sabia que estava carregando droga.

O condutor foi encaminhado para o Núcleo Draco/Denarc de Cruzeiro do Sul para que os procedimentos legais fossem tomados. A droga e o caminhão também foram apreendidos. Do G1 Acre