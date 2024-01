Justiça atende pedido do Ministério Público e revoga prisão domiciliar de Ícaro Pinto após confusão em mercado

Ícaro Pinto e Alan Araújo foram condenados pela morte de Jonhliane Paiva – Foto: Iryá Rodrigues

Atendendo a um pedido do Ministério Público do Acre (MP-AC), o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) revogou o regime de prisão domiciliar de Ícaro José da Silva Pinto, condenado pela morte de Jonhliane Paiva de Souza, de 30 anos. A decisão é da juíza de Direito plantonista Andrea Brito, da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas (VEPMA).

O pedido do MP-AC foi feito após a repercussão de um vídeo (veja abaixo) que circula nas redes sociais e que mostra Ícaro envolvido em uma briga que ocorreu no Mercado do Bosque, em Rio Branco. O caso ocorreu na manhã da última segunda-feira (1º). Nos registros feitos por populares, é possível ver Ícaro no meio da confusão e alguns homens o seguram.

No pedido, o promotor Tales Tranin afirma que o comportamento demonstrado por Ícaro no vídeo é incompatível com as condições estabelecidas para a progressão ao regime aberto. Tranin também alega que Ícaro demonstrou "péssimo comportamento".