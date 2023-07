Júri popular de grupo acusado de chacina contra família boliviana na fronteira é remarcado para agosto – Foto: Arquivo/PC-AC

Os seis brasileiros envolvidos no crime bárbaro contra uma família boliviana na fronteira do Acre tiveram o júri popular remarcado para o dia 7 de agosto. Em maio, a Justiça havia marcado o julgamento para começar nesta segunda-feira (31), mas a data foi remarcada para o dia 7 de agosto.

O crime ocorreu no dia 13 de setembro do ano passado próximo das cidades acreanas de Acrelândia e Plácido de Castro, na região de fronteira com a Bolívia. Uma mulher boliviana e os dois filhos foram mortos a tiros depois que a filha de 14 anos foi estuprada por um acreano.

O júri vai ocorrer na 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco e vai analisar se os acusados cometeram crime de homicídio, ocultação de cadáver e corrupção de menores. O crime de estupro de vulnerável não será analisado porque o acusado, o pivô de toda confusão, foi assassinado em abril do ano passado.

A previsão é de que sejam ouvidas 21 pessoas sendo seis testemunhas pelo Ministério Público, nove de defesa e interrogatório dos seis acusados. O julgamento deve durar quatro dias, segundo Tribunal de Justiça.

Entre os acusados estão Gean Carlos Alves da Silva, José Francisco Mendes de Sousa, Geane Nascimento da Silva, Gean Carlos Nascimento da Silva, Gilvan Nascimento da Silva e Luciano Silva de Oliveira. Todos da mesma família.

O sétimo acusado, Gilvani Nascimento da Silva, de 19 anos, que teria sido o pivô de toda confusão que terminou em tragédia, foi assassinado a tiros no último dia 6 de abril, em Rio Branco. Na mesma decisão que manteve a prisão do grupo, o juiz Alesson Braz declarou extinta a punibilidade contra Silva. Veja mais no G1 Acre