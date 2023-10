Jovem que perdeu o olho após ser agredido por Adriano Vasconcelos desabafa: “me deu marcas para o resto da vida”

Sobre a agressão, ele diz que não compreende e também não perdoa.

“O Adriano me deu marcas para o resto da vida, marcas que todas as vezes que eu olhar no espelho vou me lembrar dele, então conversa com ele só no tribunal, com advogados em busca de solução, porque até o momento não consegue vir de mim um sentimento de perdão, compreensão da situação, do contexto de tudo isso que aconteceu. Só me olhei no espelho sem os curativos há dois dias e quando olhei foi um baque, porque vi um olho a menos, vi meu rosto cheio de pontos, costurado, então é um baque muito grande. A vontade é de não querer olhar mais no espelho”, desabafa. Veja mais no G1 Acre

Veja o vídeo: