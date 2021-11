Jovem que foi estuprada de forma brutal e espancada por criminosos não resiste e morre após 41 dias em coma

Foi enviado a redação do site 3 de Julho Notícias um vídeo que mostra bem o momento em que o sargento da Policia Militar, Erisson Nery, encontrasse totalmente descontrolado e rodeando o acadêmico de medicina já alvejado e caído no chão. Nas imagens é possível ver que uma das companheiras do sargento está segurando a arma possivelmente utilizada para tentar contra a vida da vítima. Amigos do acadêmico estão em volta da vítima para evitar que Nery se aproxime da vítima.

Tudo começou quando o sargento Nery, no início da madrugada deste domingo (28), por volta das 00h26, se envolveu em uma briga de bar e acabou atirando no estudante de medicina, identificado como Flávio Endres de Jesus Ferreira, de 30 anos, dos inúmeros disparos quatro alvejaram a vítima, que após passar por procedimentos cirúrgicos encontrasse com o quadro de saúde instável.

Erisson Neri e Alda Radine ganharam notoriedade a partir de 2018 ao assumir uma relação de poliamor com outra mulher, Darlene Oliveira, e divulgar isso massivamente por meio das redes sociais. O caso ganhou repercussão nacional se tornando pauta de reportagens em diversos veículos de comunicação.

Os dois estavam afastados da PM

O que também chama atenção é que, segundo a PM, todas as armas institucionais que eles tinham cautela foram recolhidas há um mês. Ou seja, a arma utilizada não é da PM-AC. O recolhimento das armas se deu porque Alda está de licença especial por recomendação da policlínica e Nery está com atestado de 60 dias de um psiquiatra.

“Todas as armas institucionais que eles tinham cautela foram recolhidas há um mês. Seguramente a arma utilizada não é da PM-AC”, destacou a corporação. Leia Também: Polícia prende jovem com drogas e dinheiro em Bairro de Brasiléia

O Comando da PM informou que está apurando disciplinarmente os fatos e tomará as medidas necessárias, mas destacou que a apuração criminal caberá à Polícia Civil. A nota diz ainda que o sargento ainda não se apresentou.

Trisal Alda e Erisson Nery são sargentos da PM e já eram casados quando conheceram a administradora Darlene. Os três se relacionam há mais de um ano, mas só recentemente assumiram o trisal nas redes sociais e até criaram um perfil para divulgar a vida a três. Mas a repercussão, além de trazer mensagens de apoio e até relatos de pessoas que levam o mesmo estilo de vida, acabou com a demissão de Darlene, segundo a sargento Alda, em junho deste ano. Ela diz que a companheira foi demitida com a justificativa de que a exposição dela afetaria a imagem da empresa. Outra situação envolvendo os três ocorreu em agosto deste ano, quando os sargentos foram denunciados no Conselho Tutelar da cidade de Brasileia por suposta negligência na criação dos dois filhos, de 13 e 17 anos. Na época, Alda se manifestou também nas redes sociais e afirmou que os filhos são nerds. “Denunciaram que meus filhos são negligenciados, que eles ficam em casa, não saem de jeito nenhum e que eles têm comportamento depressivo. Meus filhos são nerds gostam de ler livros e a pessoa fazer uma denúncia dessas sobre duas crianças que são inteligentíssimas, que gostam de ler livros, de assistir coisas informativas. Eles não gostam de ficar andando de skate, fumando maconha nem soltando pepeta”, desabafou. Leia Também: Manoel Urbano. Polícia age rápido e recupera 20 mil de comerciante Veja o Vídeo:

