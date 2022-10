Jovem morre ao cair da carroceria de caminhonete que participava de carreata do candidato Gladson Cameli

Jovem morreu durante carreata em Rio Branco – Foto: Consuela Gonzalez/Rede Amazônica Acre

A jovem Kevysla Costa Fernandes, de 23 anos, morreu, na tarde desta sexta-feira (30), ao cair da carroceria de um veículo que participava de uma carreata do candidato à reeleição ao governo do Acre, Gladson Cameli (PP). O acidente ocorreu na Estrada Alberto Torres, no bairro da Paz, em Rio Branco.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a mulher teve morte instantânea. As primeiras informações são de que a jovem estava na carroceria de uma caminhonete quando se desequilibrou ao pegar o celular e acabou caindo e bateu a cabeça no meio-fio.

Ao g1, a equipe do candidato lamentou a tragédia e informou que suspendeu o evento, está dando todo o suporte necessário.

Nota

Diante do lamentável acontecimento envolvendo a jovem Kevysla Costa Fernandes, a Coligação Avançar para Fazer Mais vem a público expressar sua consternação com o ocorrido e solidariedade com toda a família e amigos.

Kevysla era atuante na organização da campanha e sua ausência é sentida por todos nós. Em respeito ao luto, todas as atividades de campanha foram suspensas e foram tomadas as medidas necessárias para oferecer suporte para a família.

Coligação Avançar Para Fazer Mais

Kevysla Costa Fernandes morreu durante carreata em Rio Branco – Foto: Arquivo pessoal

Fonte: G1 Acre