Jovem é perseguido e morto a tiros e polícia acredita que tenha sido vítima inocente da guerra entre facções

PMAC – Policiais do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM), com o apoio do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), prenderam na noite deste domingo, 27, três homens com drogas e uma arma de fogo. A ação aconteceu no município de Epitaciolândia, após denúncia anônima.

Segundo a denúncia, no local havia vários integrantes de uma organização criminosa vendendo entorpecentes e ainda estariam armados. O policiais montaram o cerco tático e conseguiram deter três homens e apreender um revólver calibre .22 com seis munições intactas, 54 trouxinhas de cocaína, R$ 430,50, além de materiais usados para preparar mais drogas.

Um dos detidos alegou ser usuário de drogas e teria chegado ao local para comprar o entorpecente. Ele foi conduzido à Delegacia de Epitaciolândia para prestar depoimento e esclarecer os fatos. Os outros dois acusados assumiram a autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, e agora estão a disposição da justiça acreana.