Jovem de 28 anos morre no hospital do Juruá após passar mal dentro de uma das celas do Presídio Manoel Neri

Omaico da Silva, de 28 anos, morreu no PS de Cruzeiro do Sul após passar mal dentro de cela – Foto: Divulgação/Iapen/AC

O detento Omaico da Silva, de 28 anos, morreu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, após passar mal dentro de uma das celas do Presídio Manoel Neri. O detento cumpria pena por roubo e estava no bloco 4 da unidade prisional, onde não têm pessoas com envolvimento com facções criminosas, de acordo com a direção da unidade.

O diretor do presídio, Elves Barros, explicou que no sábado (17), por volta das 22h, a equipe foi acionada com a informação de que um detentos estava passando mal na cela.

“Infelizmente, tivemos mais uma ocorrência, já fazia muito tempo que a gente não tinha ocorrência com óbito. Quando a equipe chegou na cela, o preso estava convulsionando, meio que alterado, se debatendo. A equipe fez logo o deslocamento, tendo em vista à gravidade da situação, fez logo o deslocamento dele para o pronto-socorro. Chegando no PS, por volta de 23h, o médico fez a avaliação dele. Na madrugada de domingo (18), o preso foi conduzido à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, pela manhã, recebi a informação de que ele tinha ido a óbito com o agravamento dos sintomas.”

O diretor da unidade prisional disse ainda que o detento nunca tinha apresentado nenhum tipo de doença e que ele era, aparentemente, sadio.

“A equipe deslocou todos os presos para que a gente possa descartar todas as possibilidades, para que a gente possa ver o que realmente aconteceu. O fato é que foi feito exame de corpo de delito, foi dado o laudo médico, inclusive com a causa da morte desconhecida colocada pelo médico, e estamos nessa incógnita de verificarmos os fatos como realmente eles aconteceram. Ainda estamos em processo aberto, processo de ocorrência. A nossa equipe de coordenadores de Segurança está com a ocorrência em andamento e, futuramente, vamos dar uma resposta do que realmente aconteceu.”

Barros reforçou que em nenhum momento houve omissão de socorro. “Não houve, em nenhum momento, omissão de socorro. Nós, prontamente, conduzimos o preso para o presídio. O preso nunca tinha aparentado nenhuma alteração, nunca tínhamos tido problema com relação a esse detento”, finalizou. Bruno Vinícius e Janine Brasil, G1 Acre