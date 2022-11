Jovem de 21 anos é preso pela polícia Boliviana quando procurava emprego em Cobija e família tenta conseguir informações

Francisco Aparecido Oliveira Lima, de 21 anos, foi preso na Bolívia e sua esposa Aparecida Nascimento – Foto: Arquivo pessoal

A família de Francisco Aparecido Oliveira Lima, de 21 anos, está desesperada em busca de saber o que aconteceu com o jovem, mais conhecido como Chiquinho. Segundo a família, ele foi preso no lado boliviano no último dia 28, passou por três delegacias no país vizinho e um documento alega que foi entregue para a polícia brasileira, porém, ele não está em nenhuma unidade do Acre.

Francisco Aparecido foi abordado, segundo a família, por militares bolivianos. Aparecida Nascimento, esposa dele, informou que onde ele passava havia acabado de acontecer um assalto e, por isso, foi abordado.

“Ele foi pego, atendido pelo Corpo de Bombeiros, estava no mototáxi e foi levado para a Corporação e de lá foi para mais dois departamentos”, conta.

Os dois moram em Brasileia mas, segundo Aparecida, estavam no país vizinho em busca de emprego. "Estávamos abrigados na casa de um amigo e quando ele saiu de mototáxi foi abordado e levado pela polícia boliviana. Logo quando ele saiu de casa tinha acontecido um assalto na proximidade de onde ele estava passando e, por isso, foi abordado", conta a esposa dele.