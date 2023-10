Jovem agredido por Adriano Vasconcelos perde o olho: MP se posicionou, pecuarista tem histórico de agressão

Pecuarista Adriano Vasconcelos – Foto: Facebook Adriano Vasconcelos

Após a repercussão de mais um crime praticado por Adriano Vasconcelos, que resultou na perda da visão de um dos olhos da vítima, o jovem Paulo Henrique, e a corrente de apoio nas redes sociais de amigos e parentes da vítima pedindo justiça pelo ocorrido, o Ministério Público se posicionou a cerca dos fatos, (veja abaixo os link dos processos)

A família e amigos da vítima, ficaram revoltados após Adriano com o histórico de violência que tem ter sido solto após pagar fiança na Delegacia Geral de Policia Civil do Município de Brasileia. O fato desencadeou um movimento que está marcado para acontecer nesta quinta-feira (5) onde o ponto de encontro é na tranca da ponte de Epitaciolândia e Bolívia, sob o grito de justiça.

Diante da gravidade das lesões sofridas, a família de Paulo Henrique criou uma vaquinha solidária para custear as despesas em Rio Branco. Quem tiver condições e dispostos a contribuir com qualquer valor a chave pix é: 360.020.112-34/Paulo Sérgio Brito (pai da vítima).

Posicionamento do Ministério Público

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Brasileia, está acompanhando as investigações do caso envolvendo um empresário acusado de agredir um jovem com um copo de vidro. As investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Civil.

O incidente ocorreu em um estabelecimento da cidade na madrugada de terça-feira, 3 de outubro. Após a agressão, a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital local, onde recebeu atendimento médico de urgência. Os médicos relataram que a agressão resultou em ferimentos graves no rosto do jovem, incluindo cortes profundos na região dos olhos.

O Ministério Público obteve imagens do incidente, que serão utilizadas para subsidiar os procedimentos necessários a fim de esclarecer os acontecimentos e tomar as medidas cabíveis para que a lei seja aplicada de acordo com os fatos e o agressor seja responsabilizado.

Além disso, a Promotoria solicitará o apoio do Centro de Atendimento a Vítima (CAV) do MPAC para garantir a proteção e segurança da vítima e de sua família durante todo o processo.

Em janeiro de 2014, Adriano Vasconcelos da Silva se envolveu em uma ocorrência parecida com a dessa semana. Na época, um jovem de 17 anos relatou, segundo processo, que estava em uma festa e quando saio do local para falar ao telefone, Silva teria se aproximado pelas costas e dado um soco em seu rosto. Após a agressão, ele ainda teria pedido desculpas alegando que tinha batido na pessoa errada. A suposta vítima não levou a denúncia para frente e o processo de lesão corporal foi arquivado. (veja abaixo os link dos processos)

Veja o vídeo: