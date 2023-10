Irmão da deputada Sâmia Bomfim é assassinado em ataque a um quiosque da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

Empresário, Adriano Vasconcelos e Paulo Henrique – Foto: Facebook Adriano Vasconcelos / Rede social Paulo Henrique

Um jovem identificado como Paulo Henrique foi vítima de agressão no Gastrobar Renato, em Brasileia. De acordo com informações, o autor da agressão foi o empresário, Adriano Vasconcelos, um dos proprietários do mercado Super Negão de Epitaciolândia.

Tudo teria acontecido quando houve um desentendimento no local envolvendo ambas as partes, Adriano em posse de um copo de vidro agrediu a vítima, fazendo com que o copo quebrasse no rosto de Paulo, o mais curioso é que no momento exato a confusão uma viatura da Polícia Militar estava ao lado de Adriano, que não se importou nenhum pouco e teve esta atitude covarde.

Após o crime o jovem foi encaminhado para o Hospital Regional do Alto Acre e em seguida foi encaminhado para Rio Branco, onde passou por cirurgia, e segundo informações teria perdido a visão do olho esquerdo. Já Adriano, foi preso em flagrante, mas após pagar fiança foi liberado.

Adriano é conhecido por seu perfil violento. Agora a família da vítima que está indignada com a soltura deste indivíduo espera ansiosos que Adriano seja punido com os rigores da lei.

Veja o vídeo: