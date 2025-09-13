Polícia
Instituto Chico Mendes (ICMBio) amplia operações e reduz em 98% o garimpo na Terra Yanomami
Governo intensifica ações contra garimpo e fortalece proteção na Terra Yanomami
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em articulação com a Casa de Governo em Roraima e demais órgãos de fiscalização, tem assumido papel decisivo no combate ao garimpo ilegal e na proteção da Terra Indígena Yanomami (TIY), além das Unidades de Conservação (UCs) que funcionam como barreiras naturais ao avanço da atividade criminosa.
As operações envolvem vigilância constante, destruição de estruturas ligadas à mineração irregular e bloqueio das principais rotas usadas para transporte de combustível, equipamentos e insumos. Desde a instalação da Casa de Governo em Boa Vista, em março de 2024, os trabalhos resultaram em mais de R$ 491 milhões em prejuízos ao garimpo e uma queda de 98% na atividade ilegal dentro da TIY. Foram realizadas 7.054 ações de controle, sinalizando o esforço contínuo do Estado na região.
Impacto social e humanitário
Em pronunciamento recente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou a melhora nas condições de vida dos cerca de 31 mil indígenas Yanomami:
“Todas as pessoas que podiam ser salvas pela falta de atendimento médico foram salvas. Antes, esse povo estava quase abandonado. Os Yanomami já estavam aqui quando os portugueses chegaram. Eles merecem respeito e cuidado”, destacou.
Resultados das operações
As ações conjuntas apreenderam:
- 138,8 kg de ouro
- 227,8 kg de mercúrio
- 175,9 toneladas de cassiterita
- 40 mil litros de gasolina
- Além de 460 geradores, 1.669 motores, maquinários diversos e armas de fogo.
Áreas de escudo contra o garimpo
Unidades de Conservação no norte de Roraima, como a Floresta Nacional de Parima, são estratégicas na proteção da TIY. Durante uma operação de 20 dias no chamado Mosaico Norte — conjunto de oito UCs que resguardam rios e ecossistemas fundamentais para a biodiversidade e o abastecimento de comunidades —, foram destruídos motores, barcos, acampamentos, satélites e outros equipamentos usados na extração ilegal.
Além da repressão, equipes realizaram patrulhas terrestres e fluviais, orientando comunidades sobre os limites legais e a importância da preservação ambiental.
Pressão crescente e presença constante
Segundo Leila Nápoles, coordenadora das operações do ICMBio em Roraima, a atuação permanente do órgão é essencial para conter a pressão crescente do garimpo nas áreas de entorno:
“Essas unidades funcionam como um escudo de proteção. Quando conseguimos bloquear a logística do garimpo nessas regiões, enfraquecemos toda a cadeia criminosa que tenta penetrar no território Yanomami.”
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM
A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 8º Batalhão, realizou uma apreensão de aproximadamente 2,6 kg de maconha em Sena Madureira, neste fim de semana. A ação ocorreu na BR-364, nas proximidades do Polo Moveleiro, após denúncia anônima que apontava que um passageiro de táxi estaria transportando entorpecentes.
Com base nas informações, os militares montaram uma barreira policial e interceptaram o veículo. Durante a abordagem, um dos ocupantes tentou escapar correndo para uma área de mata, mas acabou localizado e detido logo depois.
Dentro do carro, os policiais encontraram uma mochila contendo cerca de 2 kg de droga. O suspeito, que apresentava dificuldades para se locomover devido à tentativa de fuga, afirmou ter se desfeito do celular durante a ação, mas o aparelho não foi encontrado.
O homem e o material apreendido foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, onde ficaram à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.
