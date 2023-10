Idoso que sofreu AVC após ser agredido com soco durante pagode sai da UTI em Rio Branco

PRF intensifica fiscalização em rodovias federais do AC durante feriado prolongado – Foto: Asscom/PRF-AC

Com o feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida nesta quinta-feira (12) e decreto de ponto facultativo na sexta(16), boa parte dos acreanos deve pegar a estrada neste feriado prolongado. E para tentar coibir acidentes e intensificar a fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçou o policiamento na rodovias federais do Acre. A ação vai até 23h59 de domingo (15).

Neste período de feriado prolongado, é comum o aumento do fluxo de veículos nas rodovias federais no Acre. Por isso, o policiamento preventivo de acidentes e de fiscalização da PRF ganha reforço, sobretudo, em pontos estatísticos com maior incidência de acidentes graves. Segundo a polícia, este incremento nas atividades visa a garantir a pessoas que transitam nestas localidades uma viagem segura, com conforto e fluidez no trânsito.

No Acre, há um reforço das ações preventivas (palestras) e abordagens de fiscalização, segundo a superintendência regional. Os números do resultado da operação devem ser divulgados na próxima segunda (16).

Além de tentar diminuir os acidentes, a ação visa dar resposta rápida para garantir fluidez ao trânsito; combater infrações de trânsito, em especial às que podem causar acidentes como ultrapassagens indevidas e proibidas, dirigir sob influência de álcool, dirigir com velocidade incompatível, transitar pelo acostamento, entre outras. E as orientações para quem vai pegar a estrada são sempre as mesmas: atenção e muito cuidado.