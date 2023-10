Idoso é agredido com soco, sofre AVC e está internado em estado grave no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco

Idoso é agredido com soco no rosto, sofre AVC e é internado em estado grave no Acre – Foto: Arquivo pessoal

O idoso Helio de Oliveira Guedes, de 63 anos, está em estado grave internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, depois de ter sido agredido com um soco no rosto e sofrer um AVC isquêmico. O caso ocorreu no último dia 30 de setembro em um pagode em Rio Branco. O autor da agressão, segundo a família da vítima, seria Kayronn de Oliveira Silva, de 34 anos, que ocupar um cargo comissionado da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).

Segundo o portal G1 Acre, conforme a denúncia, testemunhas relataram que o idoso foi visto “brincando” com a faixa que o autor das agressões usava de campeão do time de futebol São Paulo e que logo depois, ele levou um soco no rosto. Não foi visto, segundo os familiares, antes disso, qualquer tipo de confusão ou discussão que pudesse ter originado a agressão. A denúncia foi formalizada na polícia pela família. Leia Também: Jovem de 23 anos leva quatro tiros no Tancredo Neves, em Rio Branco Silva disse que também registrou um boletim de ocorrência contra o idoso. Ele contou que estava no pagode e que o Guedes se aproximou, aparentemente embriagado, e deu um soco que atingiu seu queixo. “Eu fui agredido por ele, está registrado, tem testemunhas. Eu estava lá vestido com a camisa do meu time e a faixa de campeão, e esse homem chegou perto de mim e me deu um murro, e minha reação foi, no reflexo, mandar outro de esquerda. Não teve nada, eu não entendo até agora o motivo. Eu não conheço ele, não saí do meu lugar, quem veio até onde eu estava foi ele. Fiquei sabendo [que ele está internado], mas tenho consciência que não foi por causa do meu murro, creio que não. Sei que estão fazendo um inferno na minha vida por uma coisa que eu não criei”, afirmou Silva. A família do idoso afirma que o soco que ele levou, provocou uma “violenta queda” que o deixou desfalecido. Ele recebeu os primeiros socorros por parentes que estavam no local e foi levado para o Pronto -Socorro de Rio Branco. Leia Também: Homem é preso ao tentar transportar droga de Brasileia para Rio Branco “Após recobrar a respiração e certa movimentação dos membros, ele foi levado ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco onde, por meio de exames, contatou-se que ele teve um AVC isquêmico, provocado por obstrução de uma artéria cerebral, que provocou consequentemente a paralisia total do seu lado direito do corpo, além da impossibilidade da fala”, informou a sobrinha da vítima, Livia Guedes. No domingo (1), o idoso foi transferido para o Hospital Santa Juliana e no dia seguinte, passou por uma cirurgia de emergência, por causa do início do processo de inchaço no cérebro.

A reportagem entrou em contato com a Sesacre para saber se vai tomar alguma medida com relação ao funcionário que ocupa cargo comissionado na secretaria e aguarda resposta até última atualização desta reportagem.