Homem tenta passar nome falso em abordagem, mas acaba preso pela Polícia Militar com arma de fogo

Alexandre Silva Martins (esq.) e Francisco Cristinaldo Silva Machado (dir.) estão foragidos do presídio de Cruzeiro do Sul — Foto: Arquivo/Iapen-AC

Dois detentos da Unidade Penitenciária Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, são procurados pela polícia. Alexandre Silva Martins fugiu no último dia 3 quando lavava um carro da unidade e Francisco Cristinaldo Silva Machado fugiu nessa sexta-feira (8).

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) informou que Alexandre Martins trabalhava no posto de lavagem de carros desde janeiro deste ano. No dia 3 de março, ele bateu um dos veículos da unidade e fugiu.

Martins é preso reincidente e regrediu para o regime semiaberto no dia da fuga.

Já Francisco Cristinaldo Silva Machado trabalhava na faxina da área administrativa do presídio. Por volta das 16h dessa sexta, o presidiário conseguiu sair da unidade, contudo, o Iapen-AC não detalhou como Machado conseguiu fugiu.

Equipes Grupo Penitenciário de Operações Especiais (Gpoe) fazem buscas pelos foragidos. Com informações do G1 Acre.