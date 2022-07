Homem que trafegava em motocicleta é executado com mais de 20 tiros na Cidade do Povo, em Rio Branco

James Oliveira Moura foi executado a tiros na noite dessa terça-feira (5) no bairro Cidade do Povo – Foto: Reprodução/Rede Amazônica

James Oliveira Moura, de 33 anos, foi executado a tiros na noite dessa terça-feira (5) na Avenida Jorge Cardoso, no conjunto habitacional Cidade do Povo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.