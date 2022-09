Homem que matou médico de Brasileia a apauladas na Zona Rural de Macapá durante passeio em balneário, é preso

Polícia prende acusado de matar médico a pauladas no Amapá – Foto: PC/Divulgação

A Polícia Civil do Amapá prendeu nesta segunda-feira (26) Ernandi Perreira do santos, de 24 anos, que era procurado pela morte do médico Jailson de Amorim Mariano, de 31 anos, que morreu após ser espancado a pauladas na Zona Rural de Macapá, em 24 de julho. O homem estava escondido em Afuá, no interior do Pará. As informações e do portal G1 AP – Macapá

A vítima permaneceu internada durante uma semana mas não resistiu aos ferimentos e morreu na UTI do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal), em 30 de julho.

A prisão preventiva do suspeito foi solicitada em 29 de julho após a polícia anunciar que investigava o caso como homicídio.

A polícia já havia feito buscas no bairro Novo Horizonte e no Conjunto Macapaba, na Zona Norte de Macapá, mas ele não havia sido encontrado.

De acordo com Wellington Ferraz, delegado titular da Delegacia de Homicídios, ele fugiu após saber que era procurado pela polícia e se escondeu em uma casa num rio de difícil acesso, o que teria atrasado as buscas.

“Ele estava dormindo, foi surpreendido ali. Acredito que nem no pior pesadelo ele ia pensar que a polícia ia chegar nesse local e nós chegamos. É uma prisão que foge do normal aqui dentro de Macapá mas que a gente entende que é fundamental, com a tese de que não há limites para que se capture criminosos”, disse o delegado.

Leia Também: Alunos da zona rural de Epitaciolândia estão sem estudar por falta de transporte do governo Gladson Cameli As buscas por Santos contaram com o apoio fluvial da Polícia Militar e do Grupo Tático Aéreo (GTA). A equipe realizou a prisão por volta das 3h da madrugada.

Na residência em que ele estava escondido com o apoio de um irmão, foram encontrados uma espingarda e munições.