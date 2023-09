Homem que matou adolescente enquanto ele ia pra escola vira réu; crime foi para se vingar da ex-mulher

Natanael Oliveira, à esquerda, matou o ex-enteado para se vingar da mulher – Foto: Reprodução

A Justiça aceitou a denúncia contra Natanael Silva Oliveira, de 28 anos, por ele ter matado o adolescente Adriano Barros Cataiana, de 15 anos, que foi morto no dia 12 de julho dentro de um ônibus em Rio Branco. O crime foi motivado por vingança.

De acordo com o processo, o acusado manteve um relacionamento de sete meses com a mãe da vítima e, após o término, ele ameaçava a mulher e até tentou matá-la em uma das vezes. O filho a teria defendido em uma das agressões. Em depoimento, a mãe conta que Natanael a mandava mensagens e havia dito que iria mexer com o que mais doía nela. O processo corre na 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco e Auditoria Militar.

Na denúncia, assinada pelo promotor Efrain Enrique Mendoza, ele relembra uma das frases da mãe ao chegar no local do crime e ver o filho morto. “Meu Deus, acorda meu filho, por favor meu filho, meu amor.” Leia Também: Preso do semiaberto é atingido com golpes de enxada em Rio Branco

Ainda segundo o processo, a mãe contou que sabia que o acusado faz parte de uma facção criminosa. Ele segue preso na Unidade de Recolhimento Provisório (URP). O promotor pede que ele seja julgado por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.