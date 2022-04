Homem que atirou em via pública e se apresentava como policial civil é preso em Rio Branco – Foto: Polícia Civil

Um homem foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira (6) em Rio Branco por se passar por policial civil e ter se envolvido em uma confusão na última noite de carnaval, no dia 2 de março, chegando a atirar em via pública. De acordo com o delegado Yvens Dickson, ele é filho de policiais civis que já morreram e ele se apossou dos distintivos e se passava por policial.

“Não é policial civil, embora utilizasse símbolos privativos da instituição. Foi apurado que essa pessoa é filha de dois policiais civis já falecidos e se apropriou desses símbolos para se apresentar perante a sociedade como policial civil. A partir disso, ele conseguiu comprar uma arma de fogo e utilizava essa arma publicamente pela cidade, sempre fazendo uso ostensivo do armamento”, disse.

Ele contou ainda que o homem chegou a ser comissionado do governo, mas foi exonerado ainda este ano.

“Está sendo tipificado por três crimes: disparo de arma de fogo, que ele inclusive confessou, porte ilegal de arma de fogo e usurpação da função pública, que é quando alguém não pertence ao quadro de servidores e fica simulando que é funcionário público. Pode pegar até 9 anos de prisão”, disse.

Segundo a polícia, o suspeito não resistiu à prisão. O nome dele não foi divulgado devido à lei do abuso de autoridade. Com informações do G1 Acre