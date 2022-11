Homem morre em loja de Conveniência Villa Beer após levar um soco no rosto no bairro na Vila Acre, em Rio Branco

Corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Rio Branco – Foto: Eldérico Silva / Rede Amazônica

Raimundo Vieira foi agredido e morreu em um posto de combustível, na madrugada deste domingo (20) após se envolveu em uma confusão. De acordo com o Centro de Operações Policiais Militares (Copom), ele estava na loja de Conveniência Villa Beer, localizada no bairro na Vila Acre, 2° Distrito de Rio Branco, quando saiu do local para ir embora.

Pelas redes sociais, a equipe do Vila Beer se solidarizou com a família da vítima e informou que Vieira já tinha saído do estabelecimento quando a morte ocorreu. (confira a nota abaixo)

Ainda de acordo com o Copom, o sobrinho, que estava no local com a vítima, informou que Vieira, ao sair da loja, teria confundido seu veículo com o de outra pessoa e, quando percebeu que havia se enganado e ido até o carro certo, foi abordado por quatro homens.

Um deles deu um soco no rosto da vítima que, ao cair, bateu a cabeça no chão e ficou desacordada. O suspeito ainda tentou continuar batendo na vítima, mas foi impedido pelo sobrinho, ainda segundo informações do Copom. O homem que teria agredido a vítima fugiu do local em um veículo.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado, mas Vieira já estava morto quando a equipe chegou ao local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Nota do Villa Beer

A equipe do Villa Beer se compadece diante do fato ocorrido e se solidariza com a família e amigos do senhor Raimundo Vieira.

Repudiando também informações que não se coadunam com a verdade, visto que, não ouve briga generalizada no estabelecimento. E o mesmo já se encontrava fechado em processo de organização interna das dependências.

Também neste domingo, o jovem Mizael Oliveira da Silva foi executado com seis tiros em frente à residência onde morava. O crime ocorreu na Travessa Santa Inês, no bairro de mesmo nome, no Segundo Distrito de Rio Branco. Do G1 Acre