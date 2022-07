Homem é preso Polícia Rodoviária Federal transportando 155 quilos de cocaína no Bujari

Prisão do suspeito ocorreu durante patrulhamento no km 158, da BR-364, na cidade do Bujari no interior do estado – Foto: Arquivo / PRF

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na tarde dessa terça-feira (12) com uma carga de 155 quilos de cocaína. O flagrante foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A prisão do suspeito ocorreu durante patrulhamento no km 158, da BR-364, na cidade do Bujari no interior do estado.

Após o flagrante, o suspeito e a droga foram levados para a sede de Polícia Federal em Rio Branco, onde foi registrada a ocorrência. Do G1 Acre