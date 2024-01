Homem é preso em flagrante após agredir esposa próximo à unidade da PRF em Acrelândia

Crime ocorreu na Rua Guanabara, bairro Belo I, em Rio Branco, nesta segunda-feira (15) – Foto: Reprodução

Alberg Ney do Nascimento Souza Borges foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (15), dia em que completou 44 anos. Segundo a polícia, a vítima morava em um apartamento com a mulher, na Rua Guanabara, bairro Belo Jardim I, em Rio Branco.

Por volta das 11h, um homem de bicicleta entrou na área onde ficam os apartamentos e chamou por Alberg Borges.

Ao sair, ele foi atingido com diversos disparos e morreu antes da chegada do socorro. Após os disparos, o criminoso fugiu e é procurado pela Polícia Militar.

O Centro de Operações Policiais Militares (Copom) informou que a motocicleta usada por Borges estava envolvida em assalto praticada no Ramal da Judia há alguns dias.

A área foi isolada e as equipes da PM-AC e da perícia acionadas para atender a ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte.

O crime deve ser investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Na madrugada desta segunda, Raicharles Lima de Souza, de 34 anos, foi morto com duas facadas no tórax no bairro Defesa Civil. Um morador ligou para a polícia após encontrar Souza caído na parte externa do quintal.

O morador falou que o portão da frente estava arrombado, a vítima desacordada e sangrando muito. A suspeita é de que Raicharles de Souza foi esfaqueado na rua e correu para a casa do morador para pedir socorro.

Ninguém foi preso até a tarde desta segunda. A PM-AC isolou a área e pegou informações com os moradores. (Do G1 Acre)