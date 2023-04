Homem é preso com mais de 10 quilos de droga escondida em pneu de veículo na BR-317, em Senador Guiomard

Acusado de assaltar carro dos Correios três vezes é condenado a 21 anos de prisão pela Justiça Federal – Foto: Arquivo/PF

Henrique Silva Ferreira foi condenado a 21 anos de prisão por ter assaltado funcionários dos Correios durante entregas de encomendas em Rio Branco pelo menos três vezes. A decisão é de que ele cumpra a pena em regime inicial fechado e não tem direito de recorrer em liberdade.

Segundo o processo, o primeiro assalto teria ocorrido em 19 de abril do ano passado. O funcionário dos Correios foi rendido e mercadorias levadas. O segundo registro é do dia 26 de abril, quando o motorista dos Correios foi feito refém durante a entrega de encomendas e ainda obrigado a dirigir o carro até um ramal isolado. Já o terceiro roubo foi no dia 24 de abril também do ano passado, quando rendeu o motorista e o obrigou a dirigir para um local isolado para que as encomendas fosse roubadas.

Além do acusado, há outros envolvidos nas ações. Gabriel Sombra de Andrade, que já foi condenado e José Victor Silva de Souza, que também foi denunciado pelo Ministério Público Federal no Acre (MPF-AC), mas segue foragido. Durante o processo, o próprio acusado confessou participação no crime.

Os constante assaltos aos Correios foram alvo de operação da Polícia Federal em maio de 2022. A Operação Rapina foi deflagrada para combater a prática de roubos a mão armada cometidos contra carteiros da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Rio Branco. Ao todo, em maio, foram cumpridos seis mandados judiciais, sendo um de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão.

Foi essa operação que iniciou as investigações e, após o inquérito ser encaminhado à Justiça Federal, o Ministério Público Federal ofereceu a denúncia contra os envolvidos. Do G1 Acre