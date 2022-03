Homem é preso com arma e objetos furtados de escola, na zona rural de Cruzeiro do Sul

PMAC – Militares do Pelotão Ambiental, do 6° Batalhão de Polícia Militar (6° BPM) prenderam um homem de 36 anos, com uma arma de fogo e objetos furtados. O fato ocorreu no Ramal do São Francisco, zona rural de Cruzeiro do Sul.

A guarnição se encontrava em Operação Rural na região, com o intuito de coibir os delitos no Ramal, quando recebeu informações anônimas de que em um imóvel se encontravam objetos furtados da Escola Professor Sidnei Valela.

Imediatamente, os militares se deslocaram ao endereço, sendo encontrado na casa, objetos como: giz, pincel de quadro branco, palitos de madeira, toucas, tesouras e uma espingarda de calibre 32.

O homem que estava na residência foi preso e encaminhado à delegacia. Segundo ele, seu comparsa havia se evadido.

Em apoio às reivindicações dos servidores da Educação, Saúde e Segurança do Estado. Leo de Brito anunciou que entrou com uma ação popular, na Justiça Federal, para que o governador Gladson Cameli restitua aos cofres públicos os R$ 800 milhões que a Polícia Federal, por meio da Operação Ptolomeu, apontou que foram desviados.

