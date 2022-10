Homem é preso com 1,3 mil maços de cigarro dentro de veículo durante abordagem no trevo de Senador Guiomard

Quando foi abordado, o homem tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais que entraram em contato com o serviço de Inteligência e, após uma busca, foi descoberto que ele respondia um processo e tinha um mandado de prisão em aberto na Vara Criminal de Cruzeiro do Sul.

Após ser preso, o homem confessou à polícia que estava escondido no Peru e que tinha ido ao Brasil pela trilha na floresta para vender um carregamento de droga que trouxe do Peru e que a quantia em dinheiro era da venda do entorpecente. Ele falou ainda que pretendia voltar para o país vizinho com o dinheiro.